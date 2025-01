Community funding “Fare comunità”: riscontro positivo per il progetto della Bcc Brianza e Laghi. I risultati raggiunti finora dall’iniziativa sono molto positivi. Entrambi i corsi di formazione, di Alzate e di Lesmo, hanno registrato praticamente il tutto esaurito, dimostrando che il territorio ha risposto con molto interesse alla proposta del crowdfunding e all’offerta formativa di Bcc Brianza e Laghi.

“Il progetto promosso dalla Bcc Brianza e Laghi – ha ricordato il presidente Giovanni Pontiggia – è stato realizzato in collaborazione con Ginger Crowdfunding, Federazione Lombarda e Associazione Giovanile Lo Snodo”.

Per il presidente Pontiggia è “un numero interessantissimo come inizio. Poche associazioni – ha proseguito – conoscevano questa possibilità e la nostra proposta stravolge l’abitudine di chiedere un contributo come fatto abituale”. “Con i progetti e la conseguente raccolta di soldi – ha sottolineato il presidente della Bcc Brianza e Laghi – le associazioni si aprono al territorio per mettersi alla prova in quello che fanno”.

“Personalmente – dichiara Giovanni Pontiggia – trovo un segno molto interessante il fatto che le tre proposte con il punteggio più alto siano tutte in ambito culturale. Non mancano poi progetti in ambito sociale, educativo, ambientale e di cooperazione internazionale, a dimostrazione di come l’invito della banca sia stato accolto in modo molto trasversale dalle realtà del territorio”.

“È una riscoperta di relazione e fiducia – ha concluso Pontiggia – da cui nasce la comunità vera, perché c’è alla base il donare. Il community funding è un mezzo importante”.