Un bar trasformato in una discoteca senza la licenza e i permessi necessari. Musica e feste con la presenza anche di 250 persone. Minorenni tra i clienti senza controlli sulla vendita di alcolici. Il questore di Como Marco Calì ha disposto la chiusura per 15 giorni del Bar Tokahana, in via del Lavoro e l’immediata cessazione dell’attività di pubblico spettacolo.

Il provvedimento è il risultato di una serie di accertamenti e presunte irregolarità riscontrate dalla polizia di Stato a partire da fine ottobre, nella serata di Halloween. Nel locale era stata organizzata una festa con dj, musica e luci da discoteca, pubblicizzata sui social con la prevendita degli accessi e la consumazione obbligatoria a 15 euro. I poliziotti hanno accertato poi che il bar veniva abitualmente utilizzato per eventi analoghi. Accertata anche la presenza costante di buttafuori e addetti alla sicurezza che non avrebbero avuto il nullaosta necessario per questa attività.

Ripetute ispezioni della polizia avrebbero riscontrato continue violazioni, nonostante sanzioni e segnalazioni all’autorità giudiziaria. Il questore ha deciso dunque la chiusura temporanea e lo stop alle attività di pubblico spettacolo.