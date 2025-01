Ferma da oggi la funivia Argegno-Pigra: lo stop fino al 15 aprile necessario per lavori di manutenzione straordinaria. A comunicarlo Atm, gestore dell’impianto che era stato riaperto soltanto lo scorso mese di agosto, dopo dopo quasi due anni di inattività, ma solo durante il fine settimana e nei giorni festivi.

I nuovi interventi sarebbero in programma già dalla scorsa estate: le operazioni dovrebbero prevedere lavori a monte e a valle all’arrivo delle cabine.

Salvo imprevisti, l’intervento di manutenzione dovrebbe terminare in tempo per la Pasqua. La funivia collega Argegno e Pigra in 6 minuti, superando un dislivello di 648 metri. Due cabine da 12 posti si alternano lungo un percorso che ha pendenze notevoli, dal 71% al 95%. Molto amata dai residenti della zona; un viaggio fra il paese, Pigra, e la riva del Lago di Como, regala una vista spettacolare sul Lario, capace di attirare tantissimi turisti.

Negli ultimi anni Regione Lombardia ha investito oltre 800mila euro per garantire la messa in sicurezza della linea e l’obiettivo al termine dell’intervento sarebbe quello di aumentare il numero di corse giornaliere e anche i giorni di funzionamento dell’esercizio, come accadeva in passato, quando la funivia raggiungeva anche 60mila passeggeri l’anno.