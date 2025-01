A Como si è costituita, alla presenza di Paolo Grimoldi, fondatore, l’associazione Patto per il Nord che si pone come obiettivo riportare all’ordine del giorno le problematiche del Nord “ormai abbandonate dalla politica italiana e purtroppo anche dai politici comaschi” si legge nella nota diffusa.

Nella quale seguono esempi pratici del territorio comasco. Tra infrastrutture mancanti (dalla Tremezzina, al pedaggio della Milano-Meda, all’autostrada A9 un cantiere interminabile senza fine e poi ancora la Pedemontana incompiuta e i disservizi ferroviari). Tra gli altri temi caldi: la sanità, le questioni legate ai frontalieri, i problemi delle piccole e medie imprese.

I componenti del “Patto per il Nord”, tra questi volti storici della Lega, lanciano, infine, una provocazione: “Pedaggio sulla Salerno-Reggio Calabria per finanziare il ponte sullo stretto?”.

Per tutti questi motivi – spiegano – anche a Como nasce “Patto per il Nord”. “Per tornare alle origini per difendere le peculiarità del nostro territorio”.