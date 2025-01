Allarme in serata alla stazione San Giovanni di Como. Intervento dei vigili del fuoco, della polizia e del 118 in piazzale San Gottardo – poco prima delle 19 – per un principio di incendio nella sala d’attesa. Ancora da capire le cause ma sembra sia partito dall’impianto elettrico. Il fumo ha invaso il locale e le persone presenti si sono allontanate per precauzione ancor prima dell’arrivo dei soccorsi. Non risulterebbero feriti o intossicati.