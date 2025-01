Nuovi taxi in città, in arrivo a Como 19 auto bianche che dovrebbero iniziare a lavorare sul territorio in tempo con la partenza della stagione turistica.

Nei mesi scorsi si è chiuso il bando per l’assegnazione delle nuove 23 licenze. Dei 25 candidati ammessi alla prova scritta, 19 sono risultati vincitori. L’amministrazione cittadina – dopo diversi incontri con i tassisti – aveva, infatti, deciso di aumentare il numero di mezzi in città. Una decisione maturata anche dopo le polemiche per un servizio apparso negli anni insufficiente per fronteggiare il flusso di visitatori sempre maggiore.

Il bando – come detto – puntava ad assegnare 23 nuove licenze, dopo le prove e la valutazione dei titoli, in questa prima ne sono state assegnate19 e consentiranno – al termine dell’iter – di passare dalle attuali 45 a 64 totali.

“In questo Paese aumentare i taxi sembrava praticamente impossibile. Il Comune di Como in collaborazione con l’autorità regolatrice del trasporto è riuscito ad avere la possibilità di aumentare il contingente – ha commentato il sindaco Alessandro Rapinese – dopo gli immancabili ricorsi siamo riusciti a concludere la procedura. Appena i 19 taxi saranno operativi – conclude – metteremo nuovamente a bando anche le ulteriori quattro attualmente non assegnate per tornare al numero iniziale che ne prevedeva 23”.

Le nuove licenze rispondono alle esigenze di una città che ha ormai una forte vocazione turistica ma che continua a scontrarsi con la carenza di servizi. In particolare nell’ambito dei collegamenti e dei trasporti.