Nessun parcheggio blu gratuito per i proprietari di auto elettriche. A Como non accadrà. Lo ha sottolineato con fermezza il sindaco di Como Alessandro Rapinese nella diretta del venerdì sera su Espansione Tv.

Il primo cittadino ha spiegato la sua contrarietà rispetto a questo provvedimento. “Non abbiamo alcuna volontà” sono state le sue parole. Rapinese ha anche aggiunto che sono già numerose le eccezioni e le gratuità sugli stalli blu, a partire da quelle concesse a disabili e car sharing, ad esempio. “Una macchina elettrica costa 50mila euro – ha sottolineato Rapinese – non penso che a questi proprietari manchino 2 euro per il parcheggio”.

Sempre in tema di vetture elettriche, il sindaco non ha nascosto la difficoltà per la posa di colonnine di ricarica nelle zone del centro. “Abbiamo dei problemi di portata dell’energia – ha spiegato il sindaco – soprattutto nelle zone più densamente abitate. Avevamo una serie di progetti, che però abbiamo limitato, per problemi di supporto della rete. Aumentarne il numero in centro è difficile”.

Per questo motivo, l’amministrazione sta pensando alla collocazione di colonnine in luoghi meno popolati, ad esempio nei pressi delle uscite dell’autostrada A9.