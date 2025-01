Nuova deludente prestazione della Pallacanestro Cantù in una gara in cui la squadra brianzola era invece chiamata a mostrare carattere e determinazione per non perdere contatto con la vetta della classifica di serie A2 di basket.

Invece a Milano contro l’Urania è arrivata una sconfitta pesante, non tanto per il punteggio, quanto per l’impatto verso la volata finale del campionato, che regalerà la serie A diretta alla prima classificata, mentre una seconda promozione sarà sancita dai playoff.

Nel derby lombardo del PalaLido l’Urania si è imposta per 63-57. Una sfida in cui i brianzoli erano anche partiti bene, con un parziale di 8-15 nella prima frazione. Ma il tracollo che ha regalato il successo ai padroni di casa è giunto nella terza frazione, con un secco 25-9 per l’Urania.

Ai tifosi, che si sono subito scatenati sui social, l’atteggiamento della squadra non è piaciuto, con uomini che nei momenti difficili al posto che portare un apporto decisivo si sono abbattuti. Nel mirino l’allenatore Nicola Brienza soprattutto per il passaggio in conferenza stampa in cui ha difeso i suoi ragazzi, parlando di una squadra a cui “non sono mancate voglia e grinta” e di giocatori “che hanno dato tutto quello che avevano”.

Critiche anche per il general manager Alessandro Santoro, a Cantù dal 2022 con un bilancio generale di delusioni patite alla fine di ogni stagione, ma sempre confermato, malgrado le sconfitte e le scelte sbagliate, con la massima fiducia da parte dei vertici societari.

Per i canturini non ci sarà troppo tempo per riposare, visto che incombe una nuova trasferta. Mercoledì alle 20.30 l’Acqua S.Bernardo sarà impegnata a Bologna con la Fortitudo. Il rientro a casa il 2 febbraio alle 18 a Desio contro Forlì.