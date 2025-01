(ANSA) – CAGLIARI, 25 GEN – Gli assalti ai portavalori – l’ultimo compiuto a Sassari ha fruttato un bottino di ben 15 milioni di euro – sono la vera emergenza criminale in Sardegna. E’ quanto emerge dalla relazione della presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che ha aperto la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia del capoluogo sardo. E ribadito nell’intervento del Procuratore generale Luigi Patronaggio. Nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno appena concluso, la presidente Cucca ha messo in evidenza i rapporti nell’Isola con associazioni mafiose, l’emergenza criminalità minorile, soprattutto l’uso deviato dei social tra gli adolescenti, l’emergenza sovraffollamento nelle carceri sarde con i suicidi in aumento e naturalmente le carenze di organico in tutti i tribunali e procure dell’Isola. A seguire vi sono state le relazioni del rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura Marcello Basilico, del rappresentante del Ministero della Giustizia Edmondo De Gregorio (con i magistrati che hanno lasciato l’aula per protesta) e del Procuratore generale Luigi Patronaggio. (ANSA).