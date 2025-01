“Tutti dovrebbero conoscere le insidie della casa, verificare gli impianti, prevenire i pericoli domestici. Purtroppo, c’è ancora poca conoscenza in tema di sicurezza nei luoghi che appaiono i più tutelati. Ecco perché, come Ordine dei Periti Industriali, ben consci delle problematiche e anche delle soluzioni, spesso a portata di mano, abbiamo organizzato un convegno gratuito rivolto a tutta la cittadinanza, con relatori esperti sulla prevenzione agli infortuni tra le mura di casa”.

Sono le parole del presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Como Orazio Spezzani che invita tutta la cittadinanza di Como a partecipare al convegno in programma mercoledì 29 gennaio nella sala Conferenze della Biblioteca di Como dalle 15 alle 18. L’idea nasce dalla constatazione che molti sono gli infortuni domestici, anche gravi e in qualche caso mortale, evitabili solo con qualche accortezza in più. A farne le spese, poi, sono soprattutto le persone più fragili, bambini e anziani. Lo scorso anno gli infortuni domestici in Italia sono stati due milioni e mezzo.

L’incontro vedrà la partecipazione di Giuseppe Leoni, già Funzionario Ussl–Asl per la sicurezza nei luoghi di lavoro (parlerà sul tema “Principali rischi domestici -dati statistici. Principi di sicurezza e valutazione dei rischi), l’ingegner Antonio Pugliano, comandante provinciale dei vigili del fuoco (tratterà il tema “Prevenzione degli incendi domestici–consigli utili per una casa “sicura”), Francesco Foti, già dirigente 118 Areu (interverrà sul tema: “Il punto di vista del 118: dalla chiamata all’intervento sul posto) e dell’ingegner Giuseppe Bernasconi responsabile del servizio della Protezione Civile (dialogherà su “Caratteristiche territoriali che possono interferire con la sicurezza della casa. Autovalutazione del luogo in cui si trova la casa”.)

L’incontro, gratuito per i cittadini, darà tre crediti formativi ai professionisti periti industriali. Per informazioni, chiamare il numero 031.3301387.