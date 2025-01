Weekend di disagi per chi utilizza i treni in tutta Italia a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati CUB Trasporti, SGB e USB lavoro privato. L’agitazione del personale di Trenord e di Ferrovie dello Stato è in programma dalle 21 di sabato alle 20.59 di domenica.

“I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale che può generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord”, si legge sul sito della società di trasporto ferroviario. Trattandosi di una domenica, non sono previste fasce di garanzia.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono previsti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. In questo caso, da Cadorna gli autobus partono da via Paleocapa. Bus sostitutivi anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50.

Trenord invita i viaggiatori a informarsi sul sito istituzionale e a seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale attraverso la App, oltre che a prestare attenzione agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni e alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Per quanto riguarda i treni di Trenitalia, gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi – si legge sul sito – “possono verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”. Lo sciopero potrebbe, quindi, avere un impatto significativo e comportare cancellazioni e ritardi di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Sono garantiti esclusivamente alcuni treni della lunga percorrenza.

Lo sciopero riguarda soltanto il trasporto ferroviario. Non sono coinvolte le metropolitane e i mezzi di superficie, autobus e tram.