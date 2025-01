Allerta gialla, dunque di criticità ordinaria, per rischio idrogeologico domani a partire dalle 14 su Lario e Prealpi occidentali. L’allerta emessa dalla Protezione civile di Regione Lombardia durerà fino alla 1 di martedì 28 gennaio.

La pioggia è prevista per tutta la giornata, ma sarà in intensificazione in serata, con rovesci anche a carattere temporalesco. Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani nel Comasco sono attesi 53 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, mentre la minima di 7 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-est, al pomeriggio deboli da Nord-Nordest.