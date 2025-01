Una donna, una 21enne rumena residente all’estero, è stata trovata morta all’interno di un rustico nel territorio di Lodrino, in zona A Forn, in Canton Ticino. E’ accaduto poco prima delle 5 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde Bellinzona. Nel rustico è stato trovato anche un uomo, un 27enne svizzero domiciliato nella regione, portato in gravi condizioni in ospedale. Sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti effettuati, si tratterebbe di un omicidio e tentato suicidio. In corso le indagini per stabilire quanto accaduto. Gli accertamenti sulle cause della morte e sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici e la ricerca di tracce forensi, in collaborazione con l’Istituto di medicina legale. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.