In Canton Ticino, all’altezza di Bellinzona, un 33enne italiano è stato beccato sfrecciare a 152 km/h in autostrada: denunciato, non potrà più circolare in Svizzera.

La comunicazione direttamente dalla Polizia cantonale. I fatti si riferiscono allo scorso venerdì 24 gennaio, quando poco prima delle 18.45, nell’ambito di un controllo della velocità, gli agenti hanno riscontrato una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

Sull’autostrada A2, è stato infatti intercettato il responsabile, un 33enne automobilista italiano residente in provincia di Torino che circolava in direzione sud a una velocità di 152 chilometri orari dove il limite è di 80 causa la presenza di un cantiere. Il 33enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.