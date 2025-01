Posti aggiuntivi in arrivo nella curva ospiti dello stadio Sinigaglia, questa dovrebbe essere la settimana decisiva. La novità era stata annunciata dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, venerdì sera in diretta su Etv. Oggi il prefetto Corrado Conforto Galli, a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria alla biblioteca comunale, ha dettato i tempi dei prossimi passaggi. “La procedura – ha detto il prefetto – prevede che la decisione passi in Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Sono stati effettuati dei sopralluoghi preliminari e siamo in attesa della richiesta da parte del Comune, che si fa portavoce della richiesta della società di poter ampliare la capienza del settore ospiti. Valuteremo questa possibilità in sede collegiale con tutti gli organi competenti – ha continuato Conforto Galli – Credo proprio questa settimana”.

Le nuove sedute dovrebbero essere aggiunte nella curva ospiti, nella parte che oggi è coperta da teli bianchi. Si tratta di un ampliamento previsto in attesa di definire il progetto del nuovo stadio. Il numero esatto di posti non è ancora stato definito.

“Si parla di qualche centinaio di nuove sedute – ha detto il prefetto – Ma è la commissione di vigilanza che deve verificare se c’è l’agibilità e il numero sarà definito in sede di riunione”.