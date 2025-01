Ottimi risultati per le ferrovie svizzere, che annunciano un incremento delle performance dei treni nel 2024. Le FFS hanno migliorato la puntualità nel traffico viaggiatori rispetto all’anno precedente in quasi tutte le regioni. Come nel 2023, la puntualità di coincidenza è stata pari al 98,7%. La soddisfazione della clientela per la puntualità di arrivo ha raggiunto 87,6 punti, con un aumento di 1,5 punti rispetto all’anno precedente. La soddisfazione ha visto un notevole incremento in tutte le regioni specialmente nel traffico a lunga percorrenza. Questo successo è il risultato di un’intensa collaborazione interdivisionale e del grande impegno di tutto il personale.

Infrastrutture sicure in grado di garantire continuità al servizio



L’elevata affidabilità del materiale rotabile e delle infrastrutture ha contribuito in maniera determinante a questo sviluppo positivo. Ha avuto effetti positivi sulla puntualità e sulla soddisfazione della clientela anche la meteo, che è stata buona nella media annuale. Nonostante ciò, episodi isolati hanno dimostrato quanto il sistema ferroviario sia suscettibile alle condizioni atmosferiche estreme. La forte nevicata del 22 novembre 2024 ha fatto registrare un record di puntualità negativo. Il traffico in Svizzera è stato influenzato da diversi eventi meteorologici, brevi ma intensi, verificatisi nel Paese e in altre regioni d’Europa.

Puntualità molto migliorata nella Svizzera occidentale

Nella Svizzera romanda, mediante modifiche agli orari di circolazione in occasione del cambiamento d’orario 2023, si è riusciti a migliorare notevolmente la puntualità, che nel 2024 è stata del 91,9% (2,7 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). Il miglioramento della puntualità si riflette nel valore della soddisfazione della clientela, anch’esso aumentato. Malgrado ciò, la Svizzera occidentale è ancora al di sotto del valore target (92,0%) per lo 0,1%. Per questo motivo l’orario 2025 contribuisce ad aumentare la solidità del sistema e a garantirla anche in presenza di numerosi cantieri.

Ferrovie svizzere: puntualità da record in Ticino



Nella Regione Sud la puntualità ha toccato il record del 92,6%, superiore all’anno precedente di 2,1 punti percentuali. La ripresa del traffico nella galleria di base del San Gottardo è andata bene e l’orario è rimasto stabile. Inoltre, nel corso dell’anno è migliorata l’affidabilità del materiale rotabile. Hanno rappresentato delle sfide la scarsa puntualità dei collegamenti dall’Italia e gli scioperi con breve preavviso delle ferrovie estere.

La puntualità nella Svizzera tedesca si mantiene alta



Nella Svizzera tedesca il protrarsi dei lavori di costruzione e la ridotta qualità del traffico viaggiatori internazionale in entrata hanno avuto ripercussioni negative sulla puntualità. Anche la frana a San Gallo St. Fiden ha compromesso la solidità del sistema. Nonostante tali difficoltà, la Svizzera tedesca ha totalizzato il massimo valore di puntualità (Regione Centro 93,71%, Regione Est 93,65%).

Calo della puntualità della clientela nel traffico merci



Nel traffico merci, il 2024 ha visto un peggioramento della puntualità della clientela (ex puntualità delle spedizioni del traffico a carri completi) all’88%, con una diminuzione di 1,8 punti percentuali. Il calo è da ricondurre al cambio di sistema informatico di fine 2023, alle sfide sull’asse del San Gottardo, al calo dell’affidabilità delle vecchie locomotive e alla carenza di personale.

Prospettive per il 2025



Il 2025 sarà un anno impegnativo: sono in programma numerosi cantieri, insieme a eventi come l’UEFA Women’s Euro e l’Eurovision Song Contest. Per mantenere e migliorare ulteriormente la puntualità, verranno attuate diverse misure, tra cui l’implementazione dell’orario 2025 nella Regione Ovest, la sostituzione della vecchia flotta e misure per ridurre l’impatto delle condizioni atmosferiche sulla puntualità, ad esempio l’ottimizzazione del servizio invernale.