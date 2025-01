Sei espulsioni negli ultimi giorni a Como. La polizia di Stato ha notificato i provvedimenti ad altrettanti immigrati, poi accompagnati alla frontiera.

Imbarcato su un volo per Rio de Janeiro il 34enne brasiliano irregolare e senza fissa dimora trovato dalla polizia in un appartamento a Como durante l’arresto di un sospetto spacciatore.

Con volo diretto in Marocco è stato imbarcato invece un 42enne al quale è stato rigettato il rilascio del permesso di soggiorno. L’uomo era stato condannato a 2 anni dal tribunale di Como per violenza in famiglia e aveva l’obbligo di firma.

Due cittadini peruviani, un 26enne e un 32enne, con precedenti di polizia, sono stati fatti imbarcare su un volo diretto a Lima. La loro posizione sul territorio è risultata essere irregolare e i loro pregiudizi penali e di polizia ne hanno determinato l’espulsione definitiva.

Un volo diretto per Tbilisi per una cittadina georgiana, presentatasi in questura a Como per una questione personale. Dagli accertamenti è emerso che era irregolarmente in Italia da 4 anni. E’ stata espulsa e accompagnata alla frontiera.

L’ultimo rimpatrio è stato eseguito nei confronti di un tunisino di 40 anni che stava scontando una pena detentiva per reati legati allo spaccio.