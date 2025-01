Apertura straordinaria sabato 1 febbraio dell’ufficio passaporti della questura di Como. I tempi per ottenere il documento per i viaggi internazionali sono attualmente rapidi, ma è stato comunque fissato un ulteriore appuntamento per rispondere alle esigenze dei cittadini comaschi.

L’ufficio passaporti sarà aperto dalle 9 alle 13, per la sola ricezione delle domande di rilascio passaporti. E’ necessario effettuare la prenotazione online tramite l’agenda elettronica. Saranno a disposizione circa 100 posti.

Il servizio verrà periodicamente riproposto per andare ulteriormente incontro alle esigenze di ogni cittadino.

Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della questura, nei giorni e negli orari riportati sulla pagina della Questura di Como https://questure.poliziadistato.it/Como oppure scrivendo a urp.co@poliziadistato.it