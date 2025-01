Doppio intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio a pochi chilometri di distanza uno dall’altro. Il primo per un incendio poco dopo le 17.30 a Lurago d’Erba in via Ca’ Ronchi. In fiamme una vasca idromassaggio collocata nel giardino di un’abitazione privata. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cantù ed Erba. L’incendio ha provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Indagini in corso per capire le cause del rogo. Non si segnalano persone coinvolte.

Frontale tra due auto intorno alle 18 in via Nuova Vallassina, località Nobile, a Monguzzo. Feriti due uomini di 57 e 93 anni. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto, come detto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata, i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.