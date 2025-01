Mercato di Como, incontro ieri nella sede di Confcommercio tra gli ambulanti e il sindaco della città, Alessandro Rapinese. Alla riunione, molto partecipata, erano presenti, tra gli altri, il direttore di Confcommercio Como, Graziano Monetti, il funzionario di Fiva Confcommercio Como, Carlo Tafuni, e l’assessore comunale a Commercio e Attività produttive Michele Cappelletti.

“Abbiamo voluto un incontro con l’amministrazione – spiega Tafuni – per fare il punto sia sul mercato coperto che su quello mercerie. Abbiamo chiesto che i lavori al mercato coperto siano realizzati in tempi brevi. Per quanto riguarda il mercato mercerie, le problematiche segnalate riguardano il malfunzionamento di alcune colonnine dell’elettricità e il regolamento attuale, che dovrebbe essere rivisto. Abbiamo inoltre chiesto che venga sistemata Porta Torre, transennata da tempo. – conclude Tafuni – Una situazione che penalizza alcuni ambulanti, costretti a spostarsi o a ridurre gli spazi”.