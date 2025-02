Le mura di Como – da Torre Gattoni a Torre San Vitale – e la fontana di Camerlata si illumineranno di viola in occasione della Giornata internazionale dell’epilessia, lunedì dalle 20. L’iniziativa, voluta dal Comune di Como, rappresenta un’occasione di condivisione attiva, seppur con un gesto simbolico, per diffondere la conoscenza di questa patologia.

L’epilessia va ben oltre il mero ambito clinico, configurandosi invece come una patologia di vasta portata. Colpisce oltre 50 milioni di persone nel mondo, 6 milioni in Europa e tra i 500 e i 600mila soltanto in Italia. Si tratta di una malattia neurologica cronica che si manifesta in forme diverse e anche molto varie tra loro.

Questa patologia colpisce circa l’1% della popolazione nei Paesi ad alto e medio reddito, con picchi di incidenza in età neonatale/infantile e negli over 65. Da un’analisi sulla distribuzione epidemiologica in Italia per fasce di età, è emerso che l’insorgenza dell’epilessia è maggiore negli under 25 e negli over 65 anni.