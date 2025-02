Incidente stradale questa mattina intorno alle 9 ad Albese con Cassano, in via Vittorio Veneto. Per cause ancora da chiarire, la conducente di un’auto, una 58enne, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo vicino a una pensilina del bus.

L’auto si è ribaltata. Fortunatamente la donna è rimasta illesa. È stata assistita sul posto dai sanitari del 118 arrivati con un’ambulanza della Croce rossa. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza l’area e la polizia locale di Albese con Cassano per effettuare i rilievi del caso.