Non si ferma la battaglia del Pd contro l’introduzione di un pedaggio sulla Milano-Meda. Per questo, gli esponenti dem lombardi hanno organizzato una mobilitazione per dire “no” al pedaggio. “Difendiamo il diritto alla mobilità contro una tassa occulta sui lavoratori”, dicono dal gruppo Pd della Lombardia. La mobilitazione si terrà martedì 4 marzo dalle 9.30, a Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi 22, a Milano.

Territorio compatto contro il pagamento: le conseguenze del pedaggio

Quella che inizialmente sembrava soltanto un’ipotesi, oggi appare un rischio sempre più concreto. E a farne le spese (letteralmente) sono i tanti pendolari – comaschi e non solo – che ogni giorno percorrono la Milano-Meda per recarsi in città (o a casa), chi per lavoro e chi per studio. Il destino della superstrada gratuita, insomma, sembra già scritto. Intanto il territorio in modo compatto si oppone al pedaggio. Nell’ultima seduta del consiglio provinciale di Como, si è anche discussa una mozione, votata all’unanimità, in cui viene espressa una ferma contrarietà al pagamento.

L’introduzione di un pedaggio su un’arteria attualmente gratuita e percorsa da circa 80mila veicoli al giorno graverebbe sulle tasche degli oltre 135mila comaschi che quotidianamente circolano sulla Milano-Meda per motivi lavorativi. Il pedaggio non è ancora stato definito, ma potrebbe oscillare tra i 4 e i 6 euro al giorno. Insomma, i pendolari potrebbero sborsare fino a 120 euro al mese.

Non soltanto conseguenze economiche: l’introduzione del pedaggio potrebbe avere anche un impatto significativo dal punto di vista viabilistico e ambientale. In particolare, potrebbe causare uno spostamento massiccio del traffico verso altre arterie gratuite, come la Novedratese e la Valassina, già fortemente congestionate. I pendolari temono ora code interminabili e traffico completamente paralizzato, a cui si aggiunge l’aumento delle emissioni inquinanti e dell’inquinamento acustico. Non si può escludere neppure un incremento degli incidenti stradali. Di questo e molto altro, quindi, discuteranno gli esponenti lombardi del Pd in occasione della prossima mobilitazione a Palazzo Pirelli.