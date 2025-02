Per iniziare: l’elettrificazione della tratta ferroviaria Albate-Molteno e lo stato del trasporto via Lago in vista della bella stagione, con lo sguardo però già puntato sulla Variante della Tremezzina e sulla sospensione del collegamento ferroviario Lecco-Colico prevista per la prossima estate.

Viabilità e infrastrutture lariane sono state al centro del primo Tavolo della Competitività del Lago di Como del 2025. Promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, coordinato da Gloria Bianchi, il Tavolo raccoglie i rappresentanti delle istituzioni del territorio con il compito di rafforzare l’identità dell’area vasta e consolidarne lo sviluppo economico e sociale. Ad aggiornare su treni e mobilità, ed in particolare sulla prima tratta Albate-Molteno della linea ferroviaria Como-Lecco, è il responsabile Sviluppo Infrastruttura Area Nord Ovest di RFI, Michele Rabino, presente ai lavori. Durante l’incontro, è stata anticipata da tutti i partecipanti l’importanza di un’azione corale per garantire il finanziamento della seconda tratta, da Molteno a Lecco, a completamento dell’infrastruttura, che sarebbe così totalmente rinnovata, in grado di offrire anche interessanti opportunità di rafforzamento della mobilità tra Italia-Svizzera.

A tal proposito è in arrivo una importante scadenza: il rinnovo dell’accordo quadro tra Regione Lombardia e RFI è infatti previsto a marzo, per questo è stata manifestata l’urgenza di identificare le prossime azioni da compiere e rendere operative già nelle prossime settimane.

Un’urgenza che riguarda anche la mobilità via lago. Il vicepresidente della Camera di Commercio Giuseppe Rasella ha ricordato le problematiche registrate la scorsa estate e le riflessioni maturate negli ultimi mesi con le autorità di riferimento, che si sono dette pronte ad impegnarsi e collaborare per rendere sempre più sicura e sostenibile la fruizione del lago garantendo un equilibrio tra sviluppo turistico e tutela ambientale. In campo potrebbero essere messe anche nuove iniziative come il “bollino blu” per certificare la regolarità della documentazione di bordo e delle dotazioni di sicurezza delle imbarcazioni.