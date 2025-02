Traguardo quasi raggiunto: mancano pochissimi passi per arrivare all’obiettivo fissato per finanziare i lavori necessari alla riapertura del Teatro Nuovo di Rebbio. La raccolta fondi lanciata attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma della Fondazione provinciale della Comunità Comasca ha toccato quasi 76mila euro. Ancora 4mila euro per arrivare agli 80mila previsti. La somma è stata raccolta in sole due settimane. Una dimostrazione della generosità di tanti comaschi, che hanno a cuore il futuro del Teatro del quartiere di Como, proprietà della parrocchia San Martino di don Giusto Della Valle, costretto a sospendere le attività perché non in regola con le normative di sicurezza.

Il caso era esploso dopo l’intervento della polizia locale in occasione di un concerto organizzato domenica 12 gennaio. Il Tar, il tribunale amministrativo della Lombardia, aveva respinto il ricorso presentato dalla parrocchia. I magistrati avevano deciso lo stop agli spettacoli, “per tutelare la pubblica sicurezza e l’incolumità degli utenti”.

“Arte, cultura e solidarietà. Valori che ogni cittadino vorrebbe siano condivisi e sostenuti”, “Un piccolo sostegno per una delle poche strutture che consentono la diffusione della cultura teatrale a Como”, e ancora “Il Teatro Nuovo di Rebbio deve vivere”: sono soltanto alcuni dei messaggi scritti da chi ha effettuato una donazione sulla piattaforma online. C’è chi è arrivato a versare 2.500 euro a chi ha contribuito con una piccola somma secondo le sue possibilità. Ogni più piccola donazione ha contribuito a raggiungere la cifra odierna. Ormai lo sforzo maggiore è stato fatto, ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi in vista della futura riapertura.