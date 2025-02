Comincia domani il Carnevale Canturino, giunto alla sua 99esima edizione. Manca davvero poco e le strade di Cantù torneranno a essere colorate da maschere e coriandoli, ma anche dai carri più grandi della Lombardia.

Anche quest’anno i carri sono coloratissimi e accanto ai volti più tradizionali – come Pulcinella e Arlecchino – non mancano le opere più creative. Dopo quella di domani, le prossime sfilate saranno il 23 febbraio, poi domenica 2 e sabato 8 marzo, in corrispondenza del carnevale. Il biglietto costa 8 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. Soltanto 1 euro per i bambini con meno di 10 anni

Da sempre, la manifestazione è un’occasione di allegria e condivisione, ma è anche un incontro di tradizioni e operosità locale, che ogni anno permette di realizzare carri sempre diversi e originali.