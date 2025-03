Firmato a Villa Gallia il nuovo Schema di Convenzione Quadro per l’inserimento di persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato. Questa mattina il salone di Villa Gallia ha aperto le porte ad associazioni datoriali, cooperative sociali di tipo B, imprese sociali, terzo settore e istituzioni che si occupano di inclusione sociale e lavorativa.

La Provincia di Como, infatti, ha recentemente aggiornato lo Schema di Convenzione Quadro, introducendo importanti novità volte ad ampliare la platea dei soggetti coinvolti. L’obiettivo è favorire una sempre maggiore inclusione lavorativa. Grazie a queste modifiche, le imprese soggette agli obblighi di assunzione potranno adempiere a una parte delle loro assunzioni obbligatorie affidando commesse di lavoro – nei settori delle pulizie, gestione della logistica, centralino e portierato, manutenzione del verde, welfare aziendale – a cooperative sociali di tipo B e imprese sociali.

Tra le novità più significative, l’estensione del raggio d’azione: non sarà più necessario limitarsi al territorio provinciale, ma sarà possibile collaborare anche con realtà attive al di fuori del territorio comasco. Una maggiore flessibilità, quindi, che consentirà di avvicinare i luoghi di lavoro ai cittadini residenti nelle zone di confine, facilitando l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Importante, inoltre, la possibilità di sottoscrivere le Convezioni ex art. 14 anche a imprese, cooperative sociali e imprese sociale che operano nel territorio di Regione Lombardia, indipendentemente dall’adesioni alle organizzazioni di rappresentanza firmatarie.

Presenti per l’occasione il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e il dirigente del settore Politiche Attive del Lavoro, Fabio Chindamo. Le modifiche apportate al testo richeiste da Regione Lombardia sono state illustrate dalla responsabile del Collocamento Mirato, Marianna Pappalardo. La referente della Rete provinciale disabilità, Miriam Garbi, ha condiviso le finalità della Convezione art. 14 con i soggetti sostenitori. Presentato, inoltre, il protocollo d’intesa “Password 14 – il pass per il lavoro”, progetto finanziato da Fondazione Cariplo, a cura del referente, Mauro Oricchio. Infine, è stato il momento di “Art. 14 in azione”: testimonianze di best practices in azienda, con Aci Blueteam (Luisago) e SionGroup Coop. Soc. (Mozzate).