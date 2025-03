Incontro pubblico di presentazione del progetto MoMe–Museo del Mobile e del Merletto di Cantù. Appuntamento fissato per sabato 29 marzo alle ore 10.30 al Salone dei Convegni di Cantù, in piazza Marconi.

Un’occasione per approfondire i contenuti di un progetto strategico per la città – viene spiegato sul sito del Comune – nato per valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, e per condividere con la cittadinanza il percorso che ha portato alla vincita del Bando Emblematici Maggiori e all’assegnazione di importanti contributi da parte di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Provincia di Como.

L’incontro è aperto a cittadini, aziende, associazioni ed enti del territorio.