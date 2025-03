(ANSA) – TRENTO, 26 MAR – Si è concluso intorno alle 13 di oggi un intervento di soccorso in favore di uno scalatore di nazionalità americana, impegnato nel secondo tiro della via Trento alle Placche Zebrate (Dro), in Trentino. L’uomo è precipitato per una decina di metri mentre scalava da primo di cordata, andando a sbattere contro un arbusto e contro la parete, procurandosi diversi traumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.40 da parte del compagno di cordata. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. L’elicottero – comunica il Soccorso alpino – ha dapprima calato in parete il tecnico di elisoccorso, al fine di mettere in sicurezza la cordata e creare un ancoraggio per accogliere poi, in seconda rotazione, i due tecnici della Stazione Riva del Garda e, in terza rotazione, l’equipe sanitaria. Dopo le prime cure del caso, l’arrampicatore è stato imbarellato in parete, recuperato tramite verricello ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. (ANSA).