Youth Alpine Interrail: in palio 150 biglietti per l’estate 2025, di cui 70 finanziati da Arge Alp, per giovani di età tra i 18 e i 27 anni, che potranno scoprire la regione alpina con i mezzi pubblici. Candidature entro il 15 maggio.

Con Interrail è possibile raggiungere 33 Paesi e 30.000 destinazioni

Da Bellinzona a Monaco di Baviera passando per Salisburgo e Innsbruck e rientrando via Bolzano e passando per Milano: questo è solo uno degli itinerari che si possono percorrere con un unico biglietto Interrail. Con Interrail è possibile raggiungere 33 Paesi e 30.000 destinazioni con un unico pass ferroviario. Questo comprende anche i Paesi alpini. Nell’ambito del progetto Youth Alpine Interrail (YOALIN), 150 pass Interrail per l’estate 2025 sono in palio per i giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni. 70 di questi biglietti sono messi a disposizione da ARGE ALP (la Comunità di lavoro alpina della quale fa parte anche il Cantone Ticino). L’obiettivo è aumentare l’attrattiva del trasporto pubblico, promuovere il passaggio a mezzi di trasporto sostenibili e incoraggiare comportamenti di viaggio rispettosi dell’ambiente già in giovane età.

Le domande possono essere presentate fino al 15 maggio 2025 all’indirizzo www.yoalin.org. Come “promozione early bird”, verranno sorteggiati 50 biglietti tra i candidati che si registreranno entro il 21 aprile 2025. I vincitori saranno inoltre invitati a partecipare a eventi in vari Paesi alpini nell’ambito del progetto.

Lo scopo di questa iniziativa è di spingere le giovani generazioni all’utilizzo di un mezzo di trasporto sostenibile quale il treno. Yoalin si prefigge la protezione del clima, il turismo sostenibile e la formazione di giovani consapevoli, tutti obiettivi ampiamente condivisi dal Cantone Ticino. Inoltre questo progetto favorisce la conoscenza e la riscoperta delle radici comuni fra i Cantoni, le Regioni e i Länder europei che compongono la Comunità di lavoro alpina.

I viaggiatori di Yoalin potranno fare rete e scambiare idee all’evento di avvio in programma dal 14 al 16 giugno a Poschiavo e in vari incontri nei Paesi alpini. Durante il viaggio, sono incoraggiati a registrare le loro esperienze in foto e i diari di viaggio, contribuendo così attivamente al progetto. I migliori contributi saranno premiati in un concorso. L’evento finale si svolgerà dal 24 al 26 ottobre 2025 a Berna. Dieci partecipanti delle Regioni ARGE ALP avranno inoltre l’opportunità di presentare le loro esperienze al Forum annuale Eusalp il 25 novembre 2025 a Innsbruck.

Cosa sono Yoalin e ARGE ALP

Yoalin è un’iniziativa della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (Cipra) e del Consiglio consultivo dei giovani di Cipra ed è in corso di attuazione dal 2018. Oltre ad ARGE ALP, il progetto è sostenuto finanziariamente dalle parti della Convenzione delle Alpi in Svizzera e Austria e dalla Fondazione Clima Now. ARGE ALP ha già partecipato al progetto nel 2021 e nel 2022. L’evento di avvio di Yoalin si è svolto a Landeck nell’ambito del 50° anniversario della Presidenza tirolese nel 2022. I partecipanti ricevono consigli utili per il loro viaggio dalla comunità di ex viaggiatori di Yoalin. Questi ultimi non solo hanno raccolto ampie informazioni, accessibili sul sito web, ma sono anche disponibili come guide di viaggio o compagni di escursione in alcune regioni.

ARGE ALP è la Comunità di lavoro alpina fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern, in Tirolo, con l’obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni ai territori alpini e che interessa circa 26 milioni di persone. Sono membri di ARGE ALP la Germania con il Libero Stato di Baviera, l’Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l’Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.