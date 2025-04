(ANSA) – PIETRASANTA (LUCCA), 18 APR – Frane e alcuni piccoli paesi isolati nella Toscana nord occidentale, in Versilia e nella provincia di Massa Carrara, dopo le ultime abbondanti piogge della notte scorsa. Sulle colline di Pietrasanta (Lucca) ci sono frane nelle località Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso, Solaio e Vitoio. Sono segnalate anche abitazioni isolate a causa di cedimenti stradali o smottamenti che ostruiscono le carreggiate. L’ufficio della protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Pietrasanta stanno raccogliendo le segnalazioni, effettuando sopralluoghi e rispondendo alle richieste della cittadinanza. I numeri da contattare sono i seguenti: Vigili del Fuoco – 112; Polizia Municipale di Pietrasanta – 0584 795400 (Per casi non urgenti); Urp comunale – 0584 7951. Situazione critica anche in Alta Versilia a Ruosina di Seravezza. Nel comune di Camaiore frane a Pieve. In corso sopralluoghi da parte della protezione civile dei vari Comuni toccati dalla nuova emergenza. Situazione complicata a Montignoso, nella frazione di Vietina, isolata da una frana. Smottamenti anche in località Sant’Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con invito alla massima prudenza. In Lunigiana i maggiori disagi sono a Fivizzano , nel borgo di Equi Terme isolato da giovedì sera per una frana sulla strada provinciale in località Molino. A Carrara, in città, il fiume Carrione sta scendendo dopo che la notte ha quasi raggiunto il secondo livello di guardia. A monte di Carrara, frane tra Codena e Bedizzano con la strada chiusa in attesa di concludere tutti i rilievi geotecnici sul versante in movimento. Per copiose infiltrazioni è stata chiusa la galleria del Crocifisso nella strada che dai ponti di Vara scende a Torano. In provincia di Pistoia c’è stata una frana in Appennino sull’ultimo tratto della Statale 66, tra San Marcello e La Lima, prima dell’incrocio con la statale 12 dell’Abetone e del Brennero che invece è percorribile. (ANSA).