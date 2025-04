Il forte maltempo di ieri ha bloccato nella zona del monte Boletto, nel comune di Tavernerio, 25 scout, 22 minorenni tra i 14 e i 16 anni, accompagnati da tre maggiorenni, due ragazze di 24 e 25 anni e un ragazzo di 25.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15 e l’intervento ha visto impegnati i vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del comando di Como, assieme ai volontari del Soccorso Alpino.

Le operazioni sono state rese difficoltose dalle condizioni meteorologiche particolarmente avverse e dalla posizione impervia in cui si trovava il gruppo. Sul posto due elicotteri, uno di Areu che si è alzato in volo da Milano e il Drago 166 del Reparto Volo dei vigili del fuoco della Lombardia.

Dopo essersi avventurati in una camminata sui monti lariani nonostante le previsioni meteo, i giovani sono stati colti dal maltempo e due di loro si sarebbero sentiti male. Una ragazza è stata trovata in stato di ipotermia e un ragazzo avrebbe accusato un malore. Si è dunque deciso di lanciare l’allarme. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati portati in ospedale, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, con l’elisoccorso. Gli altri scout, in discrete condizioni, sono stati tratti in salvo a bordo del Drago 166, che ha effettuato più rotazioni per garantire il trasporto di tutti in una zona sicura.

L’intervento si è dunque concluso positivamente, ma per i giovani sono state ore di grande spavento.