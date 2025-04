Sono aperte le iscrizioni al Rally della Valle Intelvi 2025. La gara è in programma il 17 e 18 maggio. La corsa è stata iscritta a calendario dall’Automobile Club di Como con affiancamento e gestione tecnico logistica a cura di Asd Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. Un evento che è stato storicamente organizzato dal promoter Enrico Manzoni, scomparso nel 2020 e che è stato riproposto dal 2022 da un gruppo di appassionati del territorio capitanato da Filippo Prestinari.

La corsa, aperta agli equipaggi stranieri, è valida da quest’anno per la Coppa Rally di Zona oltre che per Lombardia Rally Cup-Trofeo delle Province Lombarde, R Italian Trophy, Pirelli Accademia Crz e Michelin Trofeo Italia. La gara delle vetture moderne assegnerà il Trofeo Enrico Manzoni. In coda partiranno le auto storiche con il premio dedicato a Nando Prada.

Il programma

Da giovedì 17 aprile gli equipaggi intenzionati a partecipare possono iscriversi nell’apposita area riservata sul sito AciSport. Il programma prevede poi la distribuzione dei road book a San Fedele il 16 maggio (9.30-13, 14.30-17) e le ricognizioni lo stesso giorno dalle 10.30 alle 22.30. Saranno ben dieci i tratti cronometrati composti da cinque differenti prove speciali da ripetere due volte con il parco assistenza che da questa edizione verrà spostato a Porlezza. La località sulle rive del Ceresio ospiterà anche le verifiche tecniche, mentre quelle sportive saranno a San Fedele.

La partenza è prevista da piazza Carminati a San Fedele Intelvi sabato 17 maggio alle 16.31; arrivo il giorno dopo, nello stesso luogo, alle 15.20. La lunghezza totale del percorso sarà di 230 chilometri, 61,8 di prove speciali. La direzione di gara è affidata Simone Zerbinati.

Le prove speciali

Come detto, la partenza sarà da San Fedele Intelvi sabato 17 maggio alle 16.31. Seguiranno sei prove speciali: “Lanzo” alle 16.45 e alle 21.07, “Alpe Grande” alle 17.11 e alle 21.33 e “Argegno-Schignano-Cerano” alle 17.50 e alle 22.12.

Dopo il riordino si riparte e si chiude il giorno dopo, domenica 18, con i tratti cronometrati “Laino-Tellero” (alle 10.28 e alle 14.19) e “Pigra-Blessagno” (alle 11.11 e alle 15.02) prima dell’arrivo con premiazione a San Fedele Intelvi.

Il Rally Aci Como-Villa d’Este

Il Rally della Valle Intelvi è il primo dei due rally che andranno in scena nel 2025 in provincia di Como. La gara più importante, il Trofeo Villa d’Este-Aci Como è in programma il 25 e 25 ottobre e farà parte del campionato nazionale Trofeo italiano rally. La serie ha già preso il via in Veneto con il Rally della Marca Trevigiana, vinto dalla Skoda Fabia dell’equipaggio piemontese-comasco Corrado Pinzano-Mauro Turati.