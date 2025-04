Basket, Cantù batte Avellino in rimonta. Ieri i biancocblu hanno espugnato il PalaDelMauro battendo i padroni di casa 76-82. Un risultato che permette ai brianzoli di assicurarsi (almeno) il terzo posto nella classifica della stagione regolare.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Nelle prime fasi della partita Cantù subisce l’azione dei padroni di casa. Jurkatamm esce dalla panchina segnando le due triple che valgono il +10 per Avellino. Acqua S.Bernardo accorcia nel finale, ma chiude comunque in svantaggio il primo quarto 33-26. Jurkatamm di nuovo protagonista nel secondo quarto, permette ad Avellino di andare all’intervallo sul 52-42. Hogue è l’autore dei primi due canestri della ripresa, ma Avellino risponde e mantiene il controllo della gara. A dieci minuti dal termine Avellino è ancora avanti di sei punti. Nei primi minuti dell’ultima frazione le due squadre ingaggiano un duello colpo su colpo. A 7’ dal termine Cantù torna al comando della partita con McGee. Valentini e Okeke consolidano il vantaggio, ma Mussini tiene Avellino in scia. È capitan Baldi Rossi a segnare il canestro che assicura i due punti. L’Acqua S.Bernardo Cantù vince 76-82.

LA CLASSIFICA

La vittoria contro Avellino, come detto, assicura a Cantù almeno il terzo posto in regular season. l risultato di Fortitudo Bologna-Rimini, che si giocherà lunedì 21 aprile, permetterà poi di capire se Acqua S.Bernardo potrà giocarsi la seconda posizione nell’ultimo turno di campionato.