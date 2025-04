In questi giorni di festa molti consultano le previsioni meteo per capire come organizzarsi e se i programmi previsti potranno essere realizzati.

Sembrano aprirsi, letteralmente, degli spiragli di sereno per la giornata di Pasquetta, sinonimo per molti di gita fuori porta. E il Lago di Como resta una meta ambita in Lombardia e per la vicina Svizzera.



Dopo una domenica di Pasqua all’insegna di pioggia e temperature tra i 12 e i 14 gradi, per la giornata di domani il cielo grigio dovrebbe finalmente mostrare qualche spiraglio di azzurro. Le prime schiarite sono previste dalla tarda mattinata. Secondo gli esperti di 3B Meteo le prime ore della giornata saranno ancora all’insegna dell’instabilità con molte nuvole con un progressivo miglioramento dalle 11 e con le temperature che dovrebbero salire fino a 21 gradi. Martedì, poi, sarà il sole il vero protagonista.

Sembra però una tregua di qualche giorno perchè una nuova fase di maltempo sembra annunciata per giovedì. Si guarda, dunque, con attenzione al ponte del 25 aprile. Al momento la previsione è ancora incerta.