“Dalla Regione oltre un milione di euro per le aziende comasche”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti. Regione Lombardia, infatti, ha destinato 110 milioni di euro a 185 aziende agricole lombarde. Tra le province beneficiarie c’è anche Como, dove quattro aziende agricole riceveranno complessivamente 1.215.901 euro.

Il bando punta a sostenere gli investimenti nel settore primario, favorendo:

la modernizzazione delle strutture

l’efficienza energetica

l’uso di tecnologie avanzate

la sostenibilità ambientale

Si tratta di finanziamenti a fondo perduto che rappresentano un’occasione concreta per rilanciare il comparto.

Dotti (FdI): “A disposizione strumenti per far crescere il settore agricolo”

“Queste risorse dimostrano che anche in territori come il nostro, dove l’agricoltura è fatta di eccellenze diffuse, è possibile investire e guardare al futuro con fiducia”, dichiara il consigliere regionale Anna Dotti.

“Ringrazio l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, per aver compreso le esigenze delle aziende comasche e per aver messo a disposizione strumenti semplici ma efficaci per far crescere il settore agricolo lombardo”, ha concluso il consigliere comasco.