Sicurezza nei luoghi di lavoro, ATS Insubria rafforza il presidio sul territorio comasco: quasi mille ispezioni nel 2024 e boom di verifiche nei cantieri. Coinvolte anche le scuole con l’obiettivo di costruire una nuova cultura della sicurezza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, l’Agenzia di tutela della Salute presenta i risultati del 2024, con un focus sul territorio comasco, dove l’attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha registrato un importante incremento.

Nel solo territorio di Como, le ispezioni sono state 994, con un aumento significativo rispetto al 2023. Le aziende coinvolte sono state 711, in crescita del 38%. Ma il dato più eclatante riguarda il settore edile: i controlli sono saliti del 113% tra le province di Como e Varese, toccando nel Comasco quota 765-, con, a livello complessivo, un +93% di imprese controllate e un +142% di cantieri ispezionati.

L’impegno si è esteso anche alle scuole primarie e secondarie del territorio, con incontri formativi per sensibilizzare gli studenti alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con iniziative come la Settimana della Sicurezza promossa da AIME.

Attraverso i Piani Mirati di Prevenzione, ATS ha affiancato le imprese, unendo assistenza e vigilanza per promuovere ambienti di lavoro più sicuri.

Un’attività intensa, che conferma il ruolo di ATS Insubria come presidio attivo per la tutela della salute e la sicurezza nel mondo del lavoro comasco.