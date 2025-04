Mille ragazzi della diocesi di Como sono arrivati oggi a Roma con venti autobus per partecipare al Giubileo degli adolescenti, confermato anche se inevitabilmente con alcune variazioni sul programma. I giovani comaschi si sono uniti ai fedeli provenienti da tutto il mondo per il funerale di Papa Francesco, che sarà celebrato domani alle 10. Anche oggi intanto, momenti di preghiera e di confronto con gli altri cardinali per il vescovo di Como Oscar Cantoni, che è in Vaticano già da lunedì scorso, giorno della morte del pontefice. Questa mattina, il cardinale ha partecipato alla quarta Congregazione generale.

Il Giubileo degli adolescenti

Gli adolescenti della diocesi di Como con i sacerdoti e gli accompagnatori, si uniscono al cordoglio e alla preghiera universale per la scomparsa di papa Francesco. Il loro pellegrinaggio è iniziato con la partecipazione al momento di preghiera della “Via Lucis” e domani proseguirà con il percorso delle piazze dei “Dialoghi con la città. “La Pastorale giovanile diocesana – ha spiegato il referente, don Pietro Bianchi – ha confermato da subito la partecipazione al Giubileo degli adolescenti. Abbiamo ritenuto importante esserci per vivere insieme un forte momento di comunione e di chiesa, vicini al Santo Padre e al nostro vescovo”.

Il funerale del pontefice

Anche oggi migliaia di fedeli hanno reso omaggio alla salma del pontefice fino alla chiusura della basilica di San Pietro in vista della celebrazione, domani, del funerale del papa. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Etv grazie alla collaborazione con il Dicastero per la comunicazione di Città del Vaticano. Il rito funebre si terrà sul sagrato della basilica di San Pietro e sarà celebrato dal cardinale decano Giovanni Battista Re. La diretta su Etv offrirà a tutti la possibilità di condividere questo evento. In studio Elisa Santamaria, ospite di Etv il giornalista comasco Paolo Bustaffa, già direttore dell’agenzia d’informazione religiosa della Cei, Sir.

Il vescovo di Como

Il cardinale comasco Cantoni dopo le esequie farà rientro in diocesi per una giornata. Domenica presiederà alle 10 in Cattedrale la Santa Messa in suffragio di papa Francesco, e alle 17 il rito di consacrazione delle Vergini, di Martina Peduzzi. della comunità pastorale di “Santa Madre Teresa di Calcutta” di centro Valle Intelvi. Al termine Cantoni ripartirà per Roma per prepararsi al Conclave.