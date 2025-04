Migliaia di litri d’olio si sono riversati nel torrente Lura questa mattina, probabilmente a causa di un malfunzionamento in un’azienda di Rovellasca. Lo sversamento è stato segnalato attorno alle 10.40. I carabinieri forestali hanno chiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco dopo i primi accertamenti seguiti alle numerose chiamate di residenti e passanti che hanno notato la presenza dell’olio nell’acqua e segnalato anche il cattivo odore.

Nel Lura sarebbero entrate, secondo le prime stime, alcune migliaia di litri di olio diatermico. Lo sversamento, secondo i primi accertamenti potrebbe essere stato causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta Gabel, anche se sono ancora in corso gli accertamenti. Sono intervenute i vigili del fuoco di Como con il furgone attrezzato per il contenimento di inquinanti. Inviate le squadre dei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno, coordinate dai funzionari di Como e Varese.

Sono intervenuti i tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, i carabinieri forestali e territoriali, le guardie ecozoofile ed ecologiche e una ditta privata, tutti al lavoro per la salvaguardia di pesci e volatili e nel complesso della fauna, anche della zona attorno al Lura. Le amministrazioni provinciali di Como e Varese hanno lavorato per la posa di barriere assorbenti.