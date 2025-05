“Battelli inadeguati, spesso guasti, con difficoltà per la popolazione residente di usufruirne per lavoro. Mezzi pubblici su rotaia e su gomma inadeguati, spesso in ritardo, corse cancellate senza motivazioni plausibili. Servizi turistici inadeguati, assenza delle forze di polizia locale, bagni pubblici inesistenti. Strade ridotte a cantieri”. Comincia così la denuncia dell’associazione Patto per il Nord, che a chiare lettere – e senza troppi giri di parole – si scaglia contro l’amministrazione Rapinese, la Provincia di Como e a Regione Lombardia.

Turismo a Como, l’associazione Patto per il Nord contro il Comune

Il movimento, di cui fanno parte anche ex volti storici della Lega, punta il dito contro l’inefficienza del sistema turistico e dei trasporti comaschi. Con l’arrivo della primavera e l’assalto dei turisti, la città – secondo l’associazione – si dimostra impreparata. Tra clima primaverile, ponti e festività, sono ancora impresse le immagini delle lunghe code per imbarcarsi su uno dei mezzi della navigazione. E a risentirne, in primis, sono i residenti che si spostano tra Como e dintorni. È l’altra faccia del turismo: secondo Patto per il Nord, la “nuova stagione” ripropone gli stessi problemi cronici degli anni passati. La Navigazione Lago di Como arranca tra guasti e carenze di personale, il trasporto pubblico su gomma sopprime corse senza spiegazioni e i cantieri infiniti – come quello sull’autostrada A9 – strangolano la viabilità.

“L’aspettavamo con ansia la nuova stagione di “Como 2025: turismo primavera estate” e non ha deluso le aspettative”, proseguono con un pizzico di ironia. “Viabilità cittadina e servizi ai turistici: non pervenuta. Trasporto lacuale: un disastro. Trasporto ferro e gomma: un incubo. La trama di questa nuova edizione è semplice e non si discosta da quelle passate. Dalla politica aspettiamo risposte e soluzioni che non si sentono”, dichiarano senza sconti i membri di Patto per il Nord.

La proposta di Patto per il Nord

L’associazione, in particolare, propone:

un servizio di navigazione utilizzando battelli leggeri

la chiusura di Viale Geno al traffico moto e veicolare (esclusi i residenti) almeno nei fine settimana

(esclusi i residenti) almeno il potenziamento dell’app per la disponibilità dei parcheggi

lo stop al traffico in città murata nei weekend , dalle 9.00 alle 19.00

, dalle 9.00 alle 19.00 l’ utilizzo delle forze dell’esercito presenti in città, affiancandole alla polizia locale

presenti in città, affiancandole alla polizia locale un nuovo orario del trasporto su gomma, creandone uno più consono alle richieste del territorio, soprattutto in piena stagione turistica

Insomma, è netta la posizione del movimento: servono infrastrutture e coordinamento se Como vuole reggere l’impatto di turismo crescente e soddisfare una domanda che è sempre più esponenziale.