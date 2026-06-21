San Bartolomeo Val Cavargna, in moto contro un muro nella notte. Gravi due giovani

Grave incidente nella notte, intorno alle 2.20, a San Bartolomeo Val Cavargna, in via Trieste. Per cause ancora da chiarire, due ragazzi di 16 e 18 anni sarebbero finito con la moto contro un muro. Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le condizioni dei giovani sarebbero apparse subito gravissime. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, che indica la massima urgenza, e sul posto sono intervenuti due elicotteri provenienti da Como e da Sondrio, oltre a due ambulanze e ai vigili del fuoco di Menaggio con due automezzi. I due ragazzi sono stati portati con gravi ferite all’ospedale di Circolo di Varese e al Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Menaggio per chiarire la dinamica dell’incidente.