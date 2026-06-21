Cantù ingaggia Christon, conferma Moraschini e saluta De Nicolao

La Pallacanestro Cantù al lavoro per la costruzione della squadra della prossima stagione. L’ultima operazione, in ordine di tempo, l’accordo con l’atleta Semaj Rakim Christon. Nato a Cincinnati, Ohio, il 1° novembre 1992, Christon è un playmaker di 191 cm e 86 kg. Con l’Acqua S.Bernardo, Christon giocherà la sua sesta stagione nella serie A tricolore. Nell’ultima stagione ha giocato in Isreale con l’Elitzur Natanya e in Italia con Udine.

Negli scorsi giorni il club brianzolo aveva annunciato il raggiungimento di un nuovo accordo biennale con Riccardo Moraschini. Arrivato a Cantù nel novembre 2023, Moraschini ha collezionato 113 presenze ufficiali con la maglia biancoblù, ha conquistato la promozione in Lba e la Coppa Italia Lnp nella stagione 2024-2025, diventando capitano la scorsa estate.

Non proseguirà il suo rapporto con Cantù, invece, Andrea De Nicolao. Il club e il giocatore hanno ufficializzato la separazione.