Giovedì 3 dicembre il servizio degli Ambulatori infermieristici diffusi si attiva nel comune di Valsolda. Nell’ambulatorio comunale di via Mamete Bellotti, un infermiere sarà presente tutti i giovedì, esclusi i giorni festivi, dalle 10 alle 12.

Si tratta di un servizio sperimentale promosso da Asst Lariana nell’ambito delle attività del Distretto del Medio Lario. Sono un punto di riferimento vicino a casa, dove ricevere assistenza gratuita, senza necessità di prenotazione.

Tra i servizi offerti, il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e degli altri principali parametri; l’assistenza nella gestione delle malattie croniche, come diabete e ipertensione; le medicazioni; presentando la ricetta del proprio medico di base, si possono eseguire elettrocardiogrammi, Holter pressori e Holter cardiaci. Il personale è inoltre disponibile per offrire consigli sull’assunzione corretta dei farmaci, sulla prevenzione delle cadute e sul mantenimento della salute, oltre che per supportare i familiari e chi si prende cura di un paziente.

Gli Ambulatori infermieristici diffusi si trovano a Pigra, Ponna, Lanzo Intelvi e dal 3 dicembre a Valsolda. Nei prossimi mesi, saranno attivati anche nei comuni di Cerano Intelvi, Bartolomeo Val Cavargna, Val Rezzo, Tremezzina e Plesio.

“Ascolto, accoglienza e orientamento sono parte integrante del servizio – ha spiegato il direttore socio sanitario di Asst Lariana Maurizio Morlotti – L’infermiere di Famiglia e Comunità accoglie i cittadini, ascolta i loro bisogni di salute e aiuta a individuare eventuali situazioni di fragilità o difficoltà. Quando necessario, li orienta verso i servizi più adatti”.

“L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai servizi sanitari e accompagnare ogni persona verso il percorso di assistenza più adatto alle proprie necessità – ha sottolineato Cristiano Casartelli, direttore del Distretto del Medio Lario – Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, a chi vive in condizioni di fragilità, a chi convive con patologie croniche e ha difficoltà nello spostarsi”.