Coronavirus, contagi sul Lario: 13 casi comaschi

Sono tredici i comaschi positivi al Covid-19, distribuiti in 9 comuni della provincia: Bregnano, Brenna, Canzo, Como (2, compreso l’84enne residente a Lipomo, il primo caso lariano), Montano Lucino (3), Novedrate, San Siro, Turate e Arosio (2). All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia attualmente si contano invece nel complesso 28 pazienti positivi in cura, ma ovviamente non sono tutti comaschi: molti arrivano da altre province. Ventidue sono in reparto, sei in Rianimazione. Nelle ultime ore la pressione sul Pronto soccorso e in generale sull’ospedale di riferimento della provincia di Como è aumentata notevolmente, anche e soprattutto per il sostegno necessario all’arrivo di pazienti da altri territori della Lombardia.

