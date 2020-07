Doppio bonus vacanze, incentivi e promozione. La ricetta di Orsenigo (Pd) per salvare il turismo

“Dal settore turistico e ricettivo arriva un grido d’allarme. Occorre urgentemente intervenire per questo chiedo che Regione raddoppi il Bonus Vacanza del Governo e che la Lombardia metta altri 500 euro nelle tasche delle famiglie italiane”.

A parlare è il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo.

“Questi soldi, spendibili nelle strutture ricettive lombarde, andrebbero a sostegno del settore turistico – aggiunge – Le stesse strutture devono essere sostenute con versamenti a fondo perduto da parte di Regione, ma serve uno step in più, perché la capacità politica si dimostra soprattutto costruendo una progettualità che non si limiti ai soli sussidi”.

Per questo il consigliere chiede anche alla Regione di impegnarsi a trasformare le destinazioni turistiche lombarde, spesso scelte per un soggiorno medio o breve, in mete di villeggiatura di lungo periodo. La strada indicata passa anche dallo smart working, incentivando le aziende che offrono questa possibilità ai propri dipendenti e collaboratori di poter lavorare pure in località di villeggiatura.

Infine per convertire il turismo “mordi e fuggi” in vacanze più lunghe oltre ai progetti servono investimenti. “Regione si muova con la promozione sulle emittenti e sui giornali locali – conclude Orsenigo – per pubblicizzare il territorio e, contemporaneamente, sostenere il servizio di prossimità fornito dai mezzi di comunicazione che hanno ampiamente risentito della contrazione delle entrate pubblicitarie durante la pandemia, nel frattempo – chiude – non si dimentichino le guide turistiche, che sono tra gli operatori che sicuramente hanno subito una gravissima battuta d’arresto”.

© Riproduzione riservata