Piccoli comuni, la Regione stanzia oltre 10 milioni per la manutenzione straordinaria

Piccoli comuni, da Regione Lombardia arriva uno stanziamento da 10milioni e 800mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e urgente del territorio. La provincia di Como è tra i territori che beneficeranno del contributo. “I piccoli comuni – sottolinea l’assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori – concorrono in maniera importante a scongiurare lo spopolamento dei territori montani e pur dovendo far fronte a esigenze e difficoltà economiche per l’erogazione di servizi ad esempio, la loro differenza va considerata come un valore aggiunto per Regione Lombardia – e aggiunge – l’impegno è dunque quello di continuare a dare sempre più attenzione e supporto a queste realtà per garantirne la sopravvivenza”.

© Riproduzione riservata