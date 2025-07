Pubblicata la nuova classifica 2025 de Il Sole 24 Ore sul gradimento di sindaci e governatori italiani, paragonando il consenso del giorno dell’elezione con quello (stimato) del 2025. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, si conferma tra i più apprezzati d’Italia, piazzandosi al 25° posto -al netto dei parimerito senza i quali si posiziona 30°- con un gradimento del 56%, in crescita rispetto al 55,4 del giorno dell’elezione. Una conferma importante per un amministratore civico spesso sopra le righe, ma evidentemente in sintonia con buona parte della cittadinanza, sebbene il confronto con il 12° posto e il 59% del gradimento conquistati da Rapinese nel 2024, evidenzino una importante quanto rapida e preoccupante, perdita di posizioni per il numero uno di palazzo Cernezzi.

Tornando invece alla graduatoria Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si piazza 9° con un gradimento del 59%. Guidano la classifica dei sindaci più amati Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, che porta in vetta per la prima volta Fratelli d’Italia, con un impressionante 70% di consensi. Seguono Michele Guerra di Parma, centrosinistra, e il duo ex aequo composto da Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli), entrambi al 61%. Chiude, sotto il 45%, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, fanalino di coda dell’indagine.

Per quanto riguarda i governatori, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è 10°

Al vertice si conferma Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 66,5% , seguito da Luca Zaia (Veneto, 66%) e Alberto Cirio (Piemonte, 59%), ultimo, ancora una volta Michele Emiliano (Puglia).