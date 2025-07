Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica del gradimento di sindaci e governatori italiani, paragonando il consenso del giorno dell’elezione con quello (stimato) del 2025.

I RISULTATI

Al primo posto il sindaco della città di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (centrodestra). Il suo consenso è in calo ma si attesta su percentuali bulgare: 70%. Per trovare invece Beppe Sala (centrosinistra) bisogna scorrere la classifica fino al 14esimo posto. Il sindaco di Milano raccoglie un consenso del 59%, in crescita rispetto al giorno dell’elezione.

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, è al trentesimo posto. Anche il suo consenso è in crescita, seppur leggera: 55,4% il giorno dell’elezione, 56% oggi.

Tra i governatori, il presidente della Lombardia Attilio Fontana è undicesimo, con un consenso del 52%, in calo di quasi tre punti percentuali rispetto al momento dell’elezione.