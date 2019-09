Nuova rotatoria in piazza San Rocco. L’assessore Bella: “Vero banco di prova il Lombardia e gli eventi di Natale”

Il primo banco di prova per la nuova rotatoria di piazza San Rocco sarà il Giro di Lombardia e a seguire lo shopping e gli eventi di Natale. Soltanto allora si potrà capire se si tratta di un intervento viabilistico che ha realmente funzionato. “Posso dire che l’impatto non è stato tragico – spiega l’assessore alla Viabilità del Comune di Como Vincenzo Bella – Non vorrei ancora trarre conclusioni. Il giudizio resta sospeso in attesa di ulteriori valutazioni su un periodo di tempo più lungo, in maniera tale da capire se occorrerà predisporre modifiche o meno”. Qualche rallentamento ma nessuno intoppo si è verificato con l’inizio delle scuole, ieri, quando hanno aperto le porte tutti i maggiori istituti cittadini. “Non abbiamo segnalazione di problemi per ora – continua l’assessore – ma nei prossimi mesi avremo altri momenti di afflusso importante in città che saranno il vero banco di prova, come il Giro di Lombardia e gli eventi di Natale”.

La rotonda in piazza San Rocco diventerà definitiva solo se la sperimentazione, che durerà almeno sei mesi, darà esito positivo.

