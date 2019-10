Area Ticosa di Como, Il Comune procede con il piano di riqualificazione

Area Ticosa di Como, Palazzo Cernezzi lavora al progetto per la riqualificazione dell’area. L’amministrazione, la scorsa primavera, aveva reso noto l’intento di voler trasferire gli uffici comunali dove un tempo sorgeva l’edificio della tintostamperia della città. Ovviamente, insieme, con il Palazzo nell’area dell’ex Ticosa sarebbe realizzato un parcheggio, mentre la Santarella verrebbe trasformata in un museo o luogo per la cultura.

Il prossimo passo dell’amministrazione comunale sarà l’avvio del procedimento per ricevere suggerimenti, proposte e idee che poi confluiranno all’interno del piano sull’inquadramento urbanistico di iniziativa pubblica. Nessun avanzamento progettuale dunque ma si va avanti sotto il profilo dell’idea, cercando di coinvolgere le diverse personalità per immaginare un percorso da realizzare. Incertezza sui tempi di realizzazione del progetto. Maggioranza e opposizioni in consiglio comunale continuano a discutere dell’urgenza di realizzare parcheggi: ai 70 posti auto già annunciati dalla giunta comunale se ne potrebbe aggiungere un altro centinaio circa, arrivando quindi a un totale di 150-170.

Intanto il concept che riguarda il comparto Ticosa sarà esposto e discusso al MIPIM di Cannes, il mercato internazionale dell’immobiliare che si terrà il prossimo mese di marzo. Il Comune di Como, infatti, avrebbe già inviato una manifestazione di interesse a Regione Lombardia.

© Riproduzione riservata